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Ankara'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Ankara'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
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Çubuk ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 550 fidan toprakla buluşturuldu. Kaymakam Vehbi Bakır, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki günlerde 7 bin civarında fidan dikileceğini açıkladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 550 fidan toprakla buluşturuldu.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde ağustos ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Bakır, Çubuk'ta yangınla zarar gören bölgeyi ağaçlandıracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ormanlarımızın korunmasına yönelik çalışan, gayret eden başta orman teşkilatımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yanan ormanların tekrar yerine gelmesi için çalışıldığını bir kere daha göstermiş oluyoruz böylece. Ağaçlandırılan alanların özellikle belli bir süre korunması, oralara emek edilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda sorumluluk üstlenen bütün sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Bu alana bugün toplamda 550 fidan dikiliyor. Önümüzdeki günlerde de 7 bin civarı fidan dikimi olacak."

Konuşmanın ardından programa katılan huzurevi sakinleri başta olmak üzere kurum amirleri, askeri personel, vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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