Haberler

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1025 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, son dönemde yapılan polis ve jandarma operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 1025 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar 16-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1025 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 27, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 348 ve ifadeye yönelik aranan 596 şüpheli olmak üzere 1025 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...