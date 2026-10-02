Haberler

Ankara'da 10 ayrı suç dosyasından aranan B.Ç. 25 yıl 5 ay hapisle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte 10 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç., Sincan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. B.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Başkentte 10 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, "aranan şahısların yakalanmasına yönelik" operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçları da dahil olmak üzere 10 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında toplam "25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası" bulunan B.Ç. gözaltına alındı.

B.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonu

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon da gerçekleştirildi.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda Ş.D'nin "uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı" bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 2 kilo 600 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak konu hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü

Altın piyasasında neler oluyor? 2 saat içerisinde rüzgar terse döndü

Fransa'da liseliler ayaklandı! Okullar barikatla kapatıldı, binalar ateşe verildi

Avrupa'da liseliler ayaklandı! Bir günde 2 bin kişi gözaltında

Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama

16 yıl sonra devrilen iktidar için hesap vakti
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında