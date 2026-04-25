Ankara'da motosikletten ateş açılarak öldürülen kişiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Erdal Polat'ın motosikletten ateş açılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Nisan günü saat 01.00 sıralarında Kamil Ocak Mahallesi Emirdağ Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli saldırganlar tarafından iş yerine tabancayla ateş açıldı. İçeride bulunan Erdal Polat hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terk ettikleri motosiklet ile metruk bina içerisine gömdükleri 2 tabanca ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı