Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Bayramlaşma Etkinliği Düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Bayramlaşma Etkinliği Düzenledi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve gündeme dair sohbetler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Adliyesi muhabirleri ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Başsavcıvekilileri Veysel Kaçmaz, Melih Aladağ ve Adalet Komisyon Başkanı Murat İlhan ile Ankara Adliyesi'nde bulunan bahçede, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma sırasında Başsavcı Karaköse, gazetecilerle gündeme ilişkin sohbet etti. Bayramlaşma, birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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