Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki Operasyonla İlgili Dezenformasyon İçeren Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlattı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 polisin şehit olduğu Yalova'daki DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonla ilgili dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur."