Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Telegram Operasyonu: Aralarında Suça Sürüklenen Çocukların da Bulunduğu 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram'da şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve çocuklara yönelik tehdit ve taciz içerikli paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Telegram isimli sosyal iletişim platformu üzerinden C7K isimli grup/kanal vasıtasıyla bir araya gelen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da (SSÇ) bulunduğu şüphelilerin anılan grup/kanal içerisinde başta şehitlerimize, gazilerimize ve aile yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine, kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın ailelerine, dini ve manevi değerlere, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar gönderdikleri, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip herkese açık şekilde paylaşımda bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK-136), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK-220), bilişim sistemine girme (TCK-243), bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK-244), 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet' suçlarında resen soruşturma başlatılmış olup, bu soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12 farklı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u SSÇ olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmış olup birçok dijital metaryal ele geçirilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."