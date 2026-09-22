Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Turgutlu'da provokatif paylaşımlara soruşturma açtı

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sanal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sanal medya ağlarında provokasyon içerikli paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı