Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Manisa Turgutlu'da provokatif paylaşımlara soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Turgutlu'daki olayla ilgili sanal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlattı. Emniyet Siber Suçlar, saldırının ardından paylaşım yapan hesapları ilgili başsavcılıklara bildirdi, kullanıcı kimlikleri tespit edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sanal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sanal medya ağlarında provokasyon içerikli paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı