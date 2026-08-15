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Ankara'da 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' operasyonu: 7 tutuklama, 3 adli kontrol

Ankara'da 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' operasyonu: 7 tutuklama, 3 adli kontrol
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' adlı yeni nesil suç örgütleri adına hareket ettiği belirlenen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan "Daltonlar" ve "Baygaralar" adına hareket ettiği tespit edilen 10 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını, "adli süreçteki çocukların" içinde bulunduğu 3 şüphelinin ise "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 11.08.2026 – 12.08.2026 tarihleri arasında kamu oyunda yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon icra edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda 2'si 'adli süreçteki çocuk' olmak üzere toplam 10 şüpheli mevcutlu olarak hazır edilmiş olup, tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına, Adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 şahıs yönünden adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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