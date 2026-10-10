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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ve sürücü yaralandı

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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ve sürücü yaralandı
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde dün saat 17.50 sıralarında otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada sürücü ile çocuk yaralandı; çocuk Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken sürücü Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANKARA'NIN Çubuk ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve çocuk yaralandı.

Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17: 50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K.'ye (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli M.E.K. yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtldi. Yaralı sürücü ise ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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