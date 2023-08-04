Ankara Çubuk'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Madeni ve Ağaç İşleri Odasınca vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Oda Başkanı Satılmış Koçak ve sanayi esnafı katıldı. Aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğu belirtildi.