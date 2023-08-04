Ankara Çubuk'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Madeni ve Ağaç İşleri Odasınca vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Oda Başkanı Satılmış Koçak ve sanayi esnafı katıldı. Aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğu belirtildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Madeni ve Ağaç İşleri Odasınca vatandaşlara aşure ikram edildi.
Sanayi Cami avlusunda düzenlenen programa, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Oda Başkanı Satılmış Koçak ve sanayi esnafı katıldı.
Belediye Başkanı Demirbaş, bir muharrem ayına daha eriştiklerini belirterek, muharrem ayı denilince akla aşure geldiğini söyledi.
Koçak da aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu dile getirdi.
Yaklaşık 1500 kişiye aşure ikram ettiklerini aktaran Koçak, emeği geçen oda üyelerine teşekkür etti.