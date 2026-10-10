Ankara Çubuk'ta müftülük etkinliğinde 50 öğrenci cami ve doğada buluştu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen "Camide Buluşuyoruz, Doğaya Pedallıyoruz" etkinliğine katılan 50 öğrenci, cami buluşmasının ardından Abad Parkı'nda gerçekleştirilen doğa etkinliklerinde bir araya geldi.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı program, Mevlana Camisi'nde öğle namazının kılınmasıyla başladı. Ardından Abad Parkı'nda buluşan öğrenciler, gençlik liderlerinin rehberliğinde oyun ve çeşitli etkinliklere katıldı.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, gençlere yönelik faaliyetlere önem verdiklerini ve her hafta farklı programlar düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin birlikte vakit geçirmelerine ve doğayla buluşmalarına imkan sunduklarını belirten Demirlenk, şöyle konuştu:

"Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz, değer veriyoruz. Bugün Mevlana Camii'nde öğle namazımızı gençlerimizle beraber kıldık. Ardından Abad Parkı'ndaki etkinliklerimize başladık. Burada gençlerimiz, liderlerimizin nezaretinde oyunlar oynayıp eğlenecek. Kendilerine köfte ekmek ikram edeceğiz. İkindi namazını da parkımızın yanında bulunan Selimiye Camii'nde cemaatle kıldıktan sonra gençlerimizi evlerine uğurlayacağız."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Akif Gündoğdu ise düzenlenen programlara mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi.

Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Gündoğdu, "Bugünkü doğada pedallama etkinliği çok güzel geçti. Etkinliklerin hemen hemen hepsine katılmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA