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Ankara Çubuk'ta iki grup bıçak ve sopalarla kavga etti, 4 kişi yaralandı

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Ankara Çubuk'ta iki grup arasında omuz atma nedeniyle çıkan tartışma bıçak ve sopalı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Ç. ve K.O.İ. ile isimleri belirlenemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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