Kgm: Ankara Çevre Yolu'nun Ücretli Hale Getirileceği Yönündeki İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve böyle bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

KGM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: ANKA
