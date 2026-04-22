KGM, 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesi yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Çevre yolu, aynı statüde ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ' Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi

Beklenen açıklama geldi!
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu