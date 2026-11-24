Ankara Çevre Yolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, otomobil refüje çıkıp devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Çevre Yolu'nda tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada bir otomobil refüje çıkarak devrildi, polis ve sağlık ekipleri sürücülere müdahale etti.
Ankara'da 1 tır, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Ankara Çevre Yolu'nda 06 FJY 277 plakalı tır, 06 DE 8099 ve 06 GGU 387 plakalı otomobiller ile 06 VS 057 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, 06 DE 8099 plakalı otomobil refüje çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücülere müdahale ederken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA