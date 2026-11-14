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Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nda İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrede üstyapı onarımı nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, aynı kesimde Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir istikametinin muhtelif kesimlerinde emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritlerin trafiğe kapatılması sebebiyle ulaşım orta ve sol şeritten devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 10-12. kilometrelerinde gerçekleştirilecek Köşk-Ödemiş Sığmalı Kavşağı ve hemzemin geçit imalatları dolayısıyla Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Van-Tatvan yolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden sağlanacak.

Göksun-Elbistan yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde hendek çalışması yapılacağından dolayı şerit daraltması yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresindeki Belediye Evleri Viyadüğü üzerinde gerçekleştirilecek genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde trafik akışı alt tali yoldan kontrollü sağlanacak.

Malatya-Elazığ yolunun 62-63. kilometrelerinde bulunan Tohma Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 17-28. kilometrelerinde Rize Liman Köprüsü ile Gündoğdu Grup Köprüleri'nin Çayeli yönündeki yapılarında gerçekleştirilen genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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