Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun İzmir istikametinin muhtelif kesimlerinde emniyet şeridi ile 1. ve 2. şeritlerin trafiğe kapatılması sebebiyle ulaşım orta ve sol şeritten devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 10-12. kilometrelerinde gerçekleştirilecek Köşk-Ödemiş Sığmalı Kavşağı ve hemzemin geçit imalatları dolayısıyla Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Van-Tatvan yolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Kuskunkıran Geçidi'nden sağlanacak.

Göksun-Elbistan yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde hendek çalışması yapılacağından dolayı şerit daraltması yapılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresindeki Belediye Evleri Viyadüğü üzerinde gerçekleştirilecek genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde trafik akışı alt tali yoldan kontrollü sağlanacak.

Malatya-Elazığ yolunun 62-63. kilometrelerinde bulunan Tohma Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 17-28. kilometrelerinde Rize Liman Köprüsü ile Gündoğdu Grup Köprüleri'nin Çayeli yönündeki yapılarında gerçekleştirilen genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA