Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikameti üstyapı onarımı nedeniyle kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 31-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri Çanakkale istikametindeki çalışmalar nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Karapınar yolunun 10-11. kilometrelerinde Karapınar Giriş Kavşağı'ndaki şerit çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde Sanayi Kavşağı'ndaki düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerindeki Sansa 1, 2 ve 3 köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresindeki Belediye Evleri Viyadüğü'nde genleşme derzi onarımı dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpü, aydınlatma ve otomasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmalar süresince ulaşım eski Maçka yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA