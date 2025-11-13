Haberler

Ankara Caz Festivali Açılışı Gerçekleşti

Ankara Caz Festivali, HiltonSa'da düzenlenen açılış töreninde caz müziğine katkı sunan sanatçılara plaketler verildi. Törende, geçen yılki askeri uçağın düşmesi nedeniyle saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Festivalin bu yılki teması ve hazırlık süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Festival, 13-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle sürecek.

(ANKARA) – Ankara Caz Festivali açılış töreninde caz müziğine katkı sunan sanatçılara ve destek veren kurumlara plaketler takdim edildi. Fahir Atakoğlu ve dostları konser verdi.

Ankara Caz Festivali'nin açılışı Ankara HiltonSa'da gerçekleştirildi. Etkinlik, 11 Kasım'da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 20 askerin şehit olması nedeniyle için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende festivalin hazırlık süreci ve bu yılki teması hakkında bilgiler paylaşıldı. Caz müziğine katkı sunan sanatçılara ve destek veren kurumlara plaketler takdim edilen törende katılımcılar, festivalin Ankara'nın kültür ve sanat yaşamına önemli bir renk kattığını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon Fahir Atakoğlu ve dostları konseriyle devam etti. Festival 13-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

