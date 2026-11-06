Ankara'da yol verme kavgası kamerada! Belediye otobüsündeki görevli, taksi şoförüne camdan tekme attı

Ankara'da yol verme kavgası kamerada! Belediye otobüsündeki görevli, taksi şoförüne camdan tekme attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çankaya'daki İsmet İnönü Bulvarı'nda sabah saatlerinde yol verme meselesi yüzünden taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Kavşakta otobüsteki görevli, aracın kapısından sarkarak yanda duran taksinin açık camından şoföre tekmeyle vurdu. Arbedenin ardından araçlar yoluna devam ederken o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
ANKARA'da trafikte taksi şoförü ile belediye otobüsündeki görevli arasında yaşanan tekmeli kavga cep telefonuyla görüntülendi.
YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma yaşandı.
KAPIDAN SARKIP TEKME ATTI
Kavşakta yaşanan olayda belediye otobüsündeki görevli, aracın kapısından sarkıp, yan tarafta duran taksinin açık camından şoföre tekmeyle vurdu. Arbedenin ardından araçlar yola devam etti.
Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.