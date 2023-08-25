Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Haftası kutlamaları düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir kutlama programı hazırladı. Konserler ve açılış töreniyle kutlamalar gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir kutlama programı hazırladı. 27 Ağustos Pazar günü Duman konseriyle başlayacak Zafer Haftası kutlamaları, 28 Ağustos Pazartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı Lvbel C5 ve Cakal konserleriyle devam edecek. Büyük Zaferin yıl dönümünde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın 1'inci etabının açılışı gerçekleştirilecek. Sevilen sanatçı Yalın'ın da sahne alacağı akşam, Başkentliler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak.

Zafer Haftası kutlamaları Ankara büyükşehir Belediyesi tarafından Başkente kazandırılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, sevilen alternatif rock müzik grubu Duman'ın 27 Ağustos Pazar günü sahne alacağı konserle başlayacak. 28 Ağustos Pazartesi günü Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı günü ise Lvbel C5 ve Cakal hayranlarıyla buluşacak. Konserler, saat 20.30'da başlayacak.

ZAFER COŞKUSU AÇILIŞ VE YALIN KONSERİYLE TAÇLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın 1'inci etabının açılışını da 30 Ağustos'ta düzenlenecek törenle gerçekleştirecek.

Açılış töreni ve Büyük Zaferin 101. yıldönümü sevilen sanatçı Yalın'ın verdiği konserle taçlanacak.

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

EGO Genel Müdürlüğü, konserlerin gerçekleşeceği Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'na ring seferleri düzenleyecek.

Ringler, 16.00-20.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına, 21.30-24.00 saatleri arasında ise konser alanından Kızılay Zafer Çarşısı'na hareket edecek.