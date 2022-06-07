Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ulaşan 401 İhbara da Müdahale Edildi. Altgeçitlerde Hiçbir Sorun Yaşanmadı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, " Ankara'da bugün 38.6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar 401 ihbar ulaşmış olup tüm ihbarlara derhal müdahale edilmiştir. Altgeçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. ABB açıklaması şöyle:

"1.132 ARAÇ VE 2.322 PERSONELDEN OLUŞAN EKİBİYLE SAHADA TEYAKKUZ HALİNDE"

"Ankara'da bugün 38.6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar 401 ihbar ulaşmış olup tüm ihbarlara derhal müdahale edilmiştir. Altgeçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. ABB, 1132 araç ve 2322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir."

ANKA / Güncel