Haberler

ABB, ramazan ayına özel etkinlik programı hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturmak için 50'ye yakın noktada 500'ü aşkın etkinlik programı hazırladı. İkramlar, kukla ve tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlik Ankaralıları bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturmak için bir dizi etkinlik programı hazırladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca 50'ye yakın noktada düzenlenecek 500'ü aşkın etkinlikle, geleneksel değerler yaşatılacak, paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak.

Bu kapsamda, Kocatepe Kültür Merkezi, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde ikramlar dağıtılacak, kukla ve tiyatro gösterileri ile konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Tüm Ankaralıların davetli olduğu etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA " / " + Buğrahan Ayhan -
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama aracı görenleri şaşırttı

Bindiği aracı görenler gözlerine inanamadı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu