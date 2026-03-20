ABB'den ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), "ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin" sloganıyla başlattığı, "Fitre-Fidye ver", "Koli ver" ve "Su ver" kampanyaları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon 394 bin 970 lira destek sağlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Hadi Ramazan'ın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram Ankara'da yaşayan herkes için bayram olsun" çağrısıyla başlatılan, "Fitre-Fidye Ver", "Koli Ver" ve "Su Ver" kampanyaları binlerce aileye ulaştı.

ABB'nin "ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin" sloganıyla başlattığı "Fitre-Fidye ver" kampanyası kapsamında 42 bin 604 fitre ve fidye verildi.

Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent kartlarına toplam 10 milyon 598 bin 171 lira yatırıldı.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen "Koli ver" kampanyası kapsamında ise Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası işbirliğiyle hazırlanan toplam 7 milyon 796 bin 799 lira tutarında 5 bin 981 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su ver" kampanyasıyla da sosyal destek alan vatandaşların askıdaki su faturaları ödendi.

