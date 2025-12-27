ABB'den Karataş Hayvan Bakımevine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen görüntülerin, ABB'ye ait herhangi bir barınakta çekilmediğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 25 Aralık'ta bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve söz konusu barınağa ait olduğu iddia edilen görüntüleri ihbar kabul ettiği, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verdiği hatırlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış, paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."