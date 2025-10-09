Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso Konser İhalesini İptal Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenmesi planlanan Melek Mosso konserinin ihalesini iptal etti. İptal gerekçesi olarak, konserin düzenlenmesinden vazgeçildiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Haberler.com
