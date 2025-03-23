Ankara Barosu'ndan İstanbul Barosu'na Destek Açıklaması

(ANKARA)- İstanbul Barosu Başkanı'nın görevden alınmasına neden olan davaya tepki gösteren Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "Ne yazık ki kendi vicdanlarına yediremedikleri kararları verebiliyorlar artık" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Barosu yöneticilerine açtığı davada Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine tepki gösteren Ankara Barosu, Ankara Barosu Binası'na "Ne güce boyun eğeriz, ne hukuksuzluğa" yazılı pankart astı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Barosu'nu saçma sapan bir gösteriye dönüştürdükleri yargılamada ve sonunda gözlerimizin içine bakarak karar vermemek için salondan avukatların çıkartılması yönünde bir ara karar vererek, o ara karara razı olmadığımız için İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi'nin hakimin reddi talebinde bulunması ve daha sonra salonu terk etmesi üzerine bilgisayar ekranlarından öğrendik o kararı. Ne yazık ki gerçekten kendilerine vicdanlarına yediremedikleri kararları verebiliyorlar artık. Ama o hakimin gözünün içine baka baka sordum, "Bu ülkede hukuk kaldı mı var mı yok mu? Onu da kararınız ile anlayacağız' dedim. ve anladık ki yokmuş. Devamında emniyette başlayan ve yansıdığı kadarıyla ki hepimiz o ifadeleri okuduk görüyoruz saçma sapan gizli tanıklarla o bana şunu dedi, o bana bunu dedi ifadeleriyle insanları özgürlüklerinden alıkoyup daha sonra da çağlayan adliyesine sevk ettiler. Orası ama bir adliye değildi. Orası olağanüstü hal koşullarını uyguladıkları belki de bu ülkeye de uygulamak istedikleri şeyin bir müsameresini yaptıkları bir yerdi."