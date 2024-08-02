Ankara Barosu, Instagram'a erişim engeli hakkında dava açtı

(ANKARA) - Ankara Barosu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesi hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

Ankara Barosu, Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından kararı mahkemeye taşıdı. Barodan yapılan açıklamada kararın temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Ankara Barosu'nun karar ve karara ilişikin açtıkları yürütmeyi durdurma davası ile ilgili yayımladığı yazılı açıklama şöyle:

"İletişim, toplumsal bir varlık olan insanın, güncel olarak yaşantısının vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar haberi gerek kaynağından gerekse sosyal medyadan öğrenmeyi tercih etmesi ile güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Dolayısıyla günümüzün çok yönlü sosyal medya / iletişim platformlarından olan Instagram'ın kapatılması, birçok açıdan insanların yararına olan birçok paylaşıma engel olacağı gibi kişilerin iletişim, haber alma ve düşüncelerini ifade etme özgürlüklerini de kısıtlayacaktır.

Başkanlığın re'sen uygulamış olduğu erişimin tamamen engellenmesi kararı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan niteliktedir. Erişimin engellenmesi ile ilgili düzenleme, Numerus Clausus (sınırlı sayı) ilkesi gereği, Kanun'da düzenlenen hallerden sadece belirtilen maddelerle sınırlı olarak erişimin engellenebilmesine imkan tanır. Sınırlı olarak sayılanlardan başkasına dayanarak erişim engeli kararı verilmesi kabul edilemez. Anayasaya ve hukuka açıkça aykırı olan söz konusu karara karşı Ankara Barosu olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmış bulunmaktayız."