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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, İsmail Arı'nın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, İsmail Arı'nın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi
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Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi. Çağlayan, 24 Ekim'de basın özgürlüğü için Ankara Barosu olarak alanda olacaklarını bildirdi.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın yeniden tutuklanmasına tepki göstererek, 24 Ekim'de basın özgürlüğü için alanda olacaklarını bildirdi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sevgili İsmail Arı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Gazetecilerin haberleri ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, her bir yurttaşın ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan ilgilendiriyor. İsmail'in, Murat'ın ve özgürlüğünden yoksun bırakılan tüm gazetecilerin yanındayız. 24 Ekim'de basın özgürlüğünü savunmak için Ankara Barosu olarak alandayız."

Kaynak: ANKA
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