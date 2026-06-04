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Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Ankara Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzlaştırma Haftası kapsamında adliyede stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı ve uzlaştırma sistemiyle mahkeme yükünün azaldığı vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Uzlaştırma Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Ankara Adliyesi içinde kurulan stantta, vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Ayrıca Uzlaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında, Uzlaştırma Bürosunda görevli savcılar Veli Güney, Ayhan Ay ve Adil Acar, Ankara Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Medet Aykaç ile dernek yönetimi ve bazı uzlaştırmacılarla bir araya geldi.

Savcı Güney, yaptığı açıklamada, uzlaştırmanın belirli suçlarda uygulanan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu belirterek, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Uzlaştırma yöntemiyle mahkemelerin iş yükünün de azaldığını kaydeden Güney, mahkemelerde yıllarca sürebilecek davaların kısa sürede sonuçlanabildiğini ifade etti.

Ankara Adliyesi'ndeki uzlaştırma istatistiklerine ilişkin bilgiler veren Güney, 2025'te 24 bin 446 dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğini, bunlardan 22 bin 446'sının uzlaştırmacılara tevdi edildiğini anlattı.

Bu dosyalardan 9 bin 87'sinde tarafların anlaştığını, 12 bin 776 dosyada ise uzlaşma sağlanamadığını belirten Güney, "Bu yıl ise 22 Mayıs itibarıyla 9 bin 423 dosya büromuza gönderildi. 2 bin 533 dosyada uzlaşma sağlanırken, 3 bin 403 dosyada taraflar anlaşamadı. 2 bin 315 dosyada ise süreç devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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