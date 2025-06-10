Ankara Adliyesi'nde bayramlaşma töreni yapıldı

Ankara Adliyesi'nde bayramlaşma töreni yapıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bayramlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle bayramlaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan ile Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Melih Aladağ, adliye kafeteryasında bir araya geldikleri muhabirlerin bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninde muhabirlere çikolata ve kolonya ikram edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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