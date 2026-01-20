Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, yeni Ankara Adalet Sarayı inşaatında incelemede bulundu

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, inşaatı devam eden Türkiye'nin en büyük adalet komplekslerinden biri olan Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Hizmet binası, modern ve çevre dostu mimarisi ile 2027 yılında açılması planlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve beraberindeki heyet, inşaatı devam eden Ankara Adalet Sarayı'nda inceleme yaptı.

Başkentte adalet hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan ve dünyanın en büyük adalet komplekslerinden biri olması beklenen yeni Ankara Adalet Sarayı'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Komisyon Üyesi Ayhan Biltekin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Ankara Adalet Sarayı hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Modern ve çevre dostu mimari

Ankara Adalet Sarayı projesi tamamlandığında, Başkent genelinde 6 farklı noktada hizmet veren adliye birimleri tek merkezde toplanacak. "Yeşil Bina" sertifikalı projede 1537 hakim ve savcı odası, 588 duruşma salonu ve 4 bin 180 araç kapasiteli otopark bulunacak.

Yatay mimari ve depreme dayanıklı tasarımıyla öne çıkan kompleksin, 2026 yılı sonuna kadar kaba yapısının tamamen bitirilmesi ve 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
