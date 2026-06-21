Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler oldu
Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği'nin 55. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle birlik başkanlığına seçildi.
Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin 55. Olağan Genel Kurulu kapsamında 7 Haziran'da seçim yapıldı.
Bu kapsamda Yönetim Kurulunca 16 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur