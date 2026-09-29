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Ankara- 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

İçişleri Bakanlığı : 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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