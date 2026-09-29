Ankara- 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İçişleri Bakanlığı : 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilo uyuşturucu ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı