"Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolik anahtarı Ankara'ya devredildi

Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanının sembolü olan anahtar, 2025 Turizm Başkenti Manas'tan, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildi. Bu gelişme ile birlikte Türk dünyasının turizm vizyonu ve kültür sanat buluşmaları Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatınca yürütülen "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolü olan anahtar, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolü olan anahtar, 2025 Turizm Başkenti Manas'tan, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya verildi.

Bu devirle, Türk dünyasının turizm vizyonu, kültür sanat buluşmaları ve şehir tanıtım çalışmaları 2026 yılı boyunca Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kültür diplomasisini güçlendiren, Türk dünyası dayanışmasını görünür kılan bu önemli ünvanın, Ankara'yı ortak hafızanın ve turizmin buluşma noktası haline getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
