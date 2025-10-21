Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Kan Bağışında Bulundu
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, Türk Kızılay'ı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında bağışta bulundu. Etkinlik, Ankara Adliyesi önünde avukatlar ve adliye personeli ile birlikte gerçekleştirildi.
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.
Ankara 2 No'lu Baro'su ve Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Başsavcıvekili Melih Aladağ??????? ile Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir, kan bağışında bulundu.
Ankara Adliyesi önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına avukatlar ve adliye personeli de katıldı.
Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel