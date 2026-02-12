Haberler

Ankahed'den CHP Sağlık Politikaları Kurulu'na Ziyaret

Güncelleme:
Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) yönetimi, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sağlık Politikaları Kurulu ile bir araya gelerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile hekimlerinin iş yükü, özlük hakları ve aile sağlığı merkezlerinin sorunları ele alındı.

Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) yönetiminin, CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman ve kurul üyeleriyle görüşmesinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan güncel sorunlar ele alındı. Aile hekimlerinin artan iş yükü, özlük haklarına ilişkin talepler ve aile sağlığı merkezlerinin (ASM) fiziki ile mali sorunları kurul üyelerine aktarıldı. ANKAHED yönetimi ayrıca çözüm önerilerini de paylaştı.

Karşılıklı değerlendirmelerle gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiği belirtilirken, ANKAHED Yönetim Kurulu, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Aylin Yaman ve kurul üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
