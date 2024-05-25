Üye Girişi
Haberler

Anka Haber Ajansı 25 Mayıs Cumartesi Gündemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu sendikaları ve dernekler, Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu'nda 'İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri' konulu konferans düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısı yapacak. Cumartesi Anneleri 1000. hafta eyleminde buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu'na katılacak. Tüm Emeklilerin Sendikası miting yapacak.

10.00 - Kamu sendikaları ve dernekler, Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu'nda "İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri" konulu konferans düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KIZILCAHAMAM)

12.00- Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 1000. hafta eyleminde buluşacak. Buluşmaya, siyasi partilerden temsilcilerin de katılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Gündoğdu Meydanı'nda "açlığa ve sefalete hayır" başlıklı miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi Anneleri Devlet Bahçeli Konferans Sivil Toplum İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240 25-26 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196
Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title