Anka Haber Ajansı 25 Mayıs Cumartesi Gündemi
Kamu sendikaları ve dernekler, Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu'nda 'İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri' konulu konferans düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısı yapacak. Cumartesi Anneleri 1000. hafta eyleminde buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu'na katılacak. Tüm Emeklilerin Sendikası miting yapacak.
10.00 - Kamu sendikaları ve dernekler, Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu'nda "İnsan Hakları Perspektifinden 6 Şubat Depremleri" konulu konferans düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KIZILCAHAMAM)
12.00- Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 1000. hafta eyleminde buluşacak. Buluşmaya, siyasi partilerden temsilcilerin de katılması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
15.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Gündoğdu Meydanı'nda "açlığa ve sefalete hayır" başlıklı miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…