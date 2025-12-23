Anka Haber Ajansı 23 Aralık Salı Gündemi
10.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, Mustafa Fehmi Kubilay'ı anmak için "Demokrasi ve Laiklik" yürüyüşü gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.00 - 10 Ekim Ankara Gar Katliamında firari sanıkların yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.30 - 12.30 - DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
13.30 - TBMM'de CHP Grup toplantısı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrasında basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.30 - 15.30 -"İnsanca yaşanacak asgari ücret" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Gar Meydanı'nda buluşacak ve Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle Cemal Süreya Parkı'nda başlattıkları "Adalet Nöbeti"ni sürdürüyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
