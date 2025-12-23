Haberler

Anka Haber Ajansı 23 Aralık Salı Gündemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKA Haber Ajansı 23 Aralık Salı gündemi

10.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, Mustafa Fehmi Kubilay'ı anmak için "Demokrasi ve Laiklik" yürüyüşü gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - 10 Ekim Ankara Gar Katliamında firari sanıkların yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.30 - 12.30 - DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.30 - TBMM'de CHP Grup toplantısı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrasında basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - 15.30 -"İnsanca yaşanacak asgari ücret" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Gar Meydanı'nda buluşacak ve Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle Cemal Süreya Parkı'nda başlattıkları "Adalet Nöbeti"ni sürdürüyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'a bomba talip

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba talip
title