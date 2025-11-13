Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Görsel Yapım ve Foto Film ve Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. (ANKARA)

10.00 - 11.00 - 16.00 - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek olan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'nın eski Meclis önünde yapacağı basın açıklamasına destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, grevdeki GÜBRETAŞ işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KOCAELİ)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Silivri'de Marmara Cezaevi ziyareti sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Avrupa Birliği üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan AB heyeti ile AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da 3 gün sürecek programları kapsamında Vali Murat Zorluoğlu ile DTSO Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

18.00 - Gazhane Çevre Gönüllüleri "Kamusal Kültür Mekanları Halkındır" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

22.00 - Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da oynayacak.(MÜNİH)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…