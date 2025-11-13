Haberler

Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Ziyaretler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKA Haber Ajansı 13 Kasım Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Görsel Yapım ve Foto Film ve Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. (ANKARA)

10.00 - 11.00 - 16.00 - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek olan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'nın eski Meclis önünde yapacağı basın açıklamasına destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, grevdeki GÜBRETAŞ işçilerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KOCAELİ)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Silivri'de Marmara Cezaevi ziyareti sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Avrupa Birliği üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan AB heyeti ile AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Diyarbakır'da 3 gün sürecek programları kapsamında Vali Murat Zorluoğlu ile DTSO Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

18.00 - Gazhane Çevre Gönüllüleri "Kamusal Kültür Mekanları Halkındır" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

22.00 - Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da oynayacak.(MÜNİH)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.