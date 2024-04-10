CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa Valiliği Bayramlaşma Töreni'ne katılacak
11: 00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa Öğretmenevi'nde Manisa Valiliği Bayramlaşma Töreni'ne katılacak.
ANKA HABER AJANSI İYİ BAYRAMLAR DİLER...
11: 00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa Öğretmenevi'nde Manisa Valiliği Bayramlaşma Töreni'ne katılacak.
ANKA HABER AJANSI İYİ BAYRAMLAR DİLER...
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