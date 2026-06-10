10 Ocak Gündemi: Siyaset, Dava ve Yürüyüşler
TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılırken, İBB Davası duruşması devam ediyor. CHP, İstanbul'da yürüyüş düzenlerken, Kılıçdaroğlu MYK'ya başkanlık edecek. Erdoğan da MKYK toplantısına katılacak.
09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
10.00 - 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, "verilen sözlerin tutulmadığı" gerekçesiyle Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
13.00 - TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - Cumhurbaşkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.(ANKARA)
14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun ile akademisyenler dinlenilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
16.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde Millet Divanı programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
19.30 - CHP İstanbul İl Başkanlığı Maltepe'de "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü düzenleyip açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. (SOFYA)