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Anız Yangınında Tilki Can Verdi

Anız Yangınında Tilki Can Verdi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasadı yapılan mısır tarlasında çıkan anız yangınında alevlerin arasında kalan bir tilki öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tilkinin yanmış hali bulundu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, hasadı yapılan mısır tarlasında çıkan anız yangınında alevlerin arasında kalan bir tilki öldü.

Akşam saatlerinde, Kadirli ilçesi Coşkunlar köyünde hasadı yapılan mısır tarlasındaki anız yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında bir tilki, yanmış halde ölü buldu. Tilkinin, alevlerin arasından kaçamayarak öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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