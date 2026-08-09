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Bursa'da Anız Yangını: Alevler Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Anız Yangını: Alevler Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. 6 araç ve 23 personelin katıldığı çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da bir tarlada anız yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi 486'ncı Sokak yakınındaki bir tarlada, saat 11.00 sıralarında anız yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, 6 araç 23 personelden oluşan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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