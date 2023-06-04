Adana'da buğday tarlasında anız yakılması sonrası etraftaki ağaçlarda tutuştu. Anız yangını bir sure sonra çevredeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Anız yangını ağaçlara sıçradı

Adana'da buğday tarlasında anız yakılması sonrası etraftaki ağaçlarda tutuştu

ADANA - Adana'da buğday tarlasında anız yakılması sonrası etraftaki ağaçlarda tutuştu.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahalllesinde hasat edilen buğday tarlasında kimliği belirsiz kişiler anız yakıp olay yerinden uzaklaştı. Anız yangını bir sure sonra çevredeki ağaçlara sıçradı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber Verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını büyümeden önleyip kontrol altına aldı. Ekipler hem tarlada hem de ağaçlık alanda soğutma çalışması sürdürüyor.