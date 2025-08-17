Anız yakmak canlı yaşamını yok ederek toprağa zarar veriyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın canlı yaşamını yok ederek toprağı "çöle dönüştürdüğünü" belirtti.

Doç. Dr. Uludağ, AA muhabirine anız yakmanın toprağa, canlı yaşamına ve doğaya pek çok zararı olduğunu söyledi.

Anız yakma yönteminin toprağın üst katmanındaki organik maddeyi tamamen yok ettiğine dikkati çeken Uludağ, bunun yanı sıra ortaya çıkan yüksek ısıdan kaynaklı tarla ve çevresindeki pek çok hayvanın telef olduğunu dile getirdi.

Toprağın ve doğanın korunması için anız yakılmaması gerektiğini belirten Uludağ, "Anız yakmak, canlı bir organizma olan ve içinde milyonlarca faydalı bakteri ve canlı bulunan toprağı yakmak anlamına geliyor. Anız yakarak toprağı bir çöle dönüştürüyorsunuz. Tarlayı daha az sürmek, iş gücünden tasarruf etmek için yapılıyor ama bu çok yanlış bir durum. Kesinlikle anız yakılmamalı." dedi.

Uludağ, Türkiye'nin birçok bölgesinde hasat sonrası başvurulan anız yakma yönteminin çevreye ve tarıma geri dönülmez zararlar verdiğini vurguladı.

Anız yakmanın toprağın doğal döngüsünü bozduğunu ifade eden Uludağ, verimliliğin azaldığını ve tarımın sürdürülebilirliğinin sekteye uğradığını dile getirdi.

"Kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz"

Uludağ, anız yakmanın toprağın su tutma kapasitesini azaltıp erozyon riskini de artırdığını belirtti.

Anız yakmanın ekosistemi tahrip ettiğini dile getiren Uludağ, şunları kaydetti:

"Anız yakmak başlı başına bir hata. Şairin dediği gibi 'benim sadık yarim kara topraktır' sözünü hatırlamalıyız. Anız yakarak kendi yarimizi öldürmüş oluyoruz. Canlı hayatını tamamen bitirmiş oluyoruz. Canlı hayatı dendiği zaman sadece gözle görülen büyük hayvanlar akla geliyor ancak doğa için faydalı olan küçük boyuttaki binlerce mikro canlı var. Doğada ayrıştırıcılar diye tanımladığımız bitkileri ayrıştıran toprakta humusu sağlayan, toprağın esas kalitesini ve verimini artıran canlıları yok ediyoruz. Bu yangınlar ekosistemi bozuyor ve canlıları da yok ederek kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz."

Orman yangınlarına neden oluyor

Doç. Dr. Musa Uludağ, kuraklık ve beraberindeki anız yangınlarının büyük orman yangınlarına neden olabildiğini belirtti.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarının geniş alanların tahrip olmasına neden olduğunu anlatan Uludağ, "Çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz var, çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ateş hem yuvalarımızı ve canımızı yakıyor hem de ormanlarımızı yakıyor. Zaten yüksek sıcaklıklar var, bunun yanında anız yangınlarıyla ormanları daha çok tehlikeye atıyoruz." diye konuştu.