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Angut kuşu ve 10 yavru, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Angut kuşu ve 10 yavru, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Güncel Haberler

TUNCELİ'de bitkin halde bulunan 10 yavru ve 1 erkek angut kuşu, 2 günlük bakım ve beslenmelerinin ardından baraj gölüne bırakıldı.

TUNCELİ'de bitkin halde bulunan 10 yavru ve 1 erkek angut kuşu, 2 günlük bakım ve beslenmelerinin ardından baraj gölüne bırakıldı. Bir süre sonra da yavruların yanına dişi bir angut kuşu geldi.

Erkek angut kuşu, 10 yavru ile Tunceli-Elazığ kara yolunun 35'inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde sürücüler tarafından bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, angutu ve 10 yavruyu alarak, bakım ve beslenmelerini yaptı. 2 günlük bakımın ardından kendilerine gelen kuşlar bulundukları kara yoluna 3 kilometre uzaklıkta bulunan Keban Baraj Gölü'ne salındı. Dişi bir angut kuşu da bir süre sonra yavru kuşların yanına geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Tunceli Güncel Haberler

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