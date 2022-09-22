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Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, uluslararası topluma sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki halk için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen halka yardımcı olmak amacıyla20 Eylül'de bölgeye gitti. Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi. İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500'ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Angelina Jolie Pakistan Güncel Haberler

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