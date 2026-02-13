Haberler

Ankara'da, Latin Amerika ülkelerini birleştirmeyi amaçlayan Anfiktiyonik Kongre için konferans düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Simon Bolivar'ın 1826'da Panama'da topladığı tarihi Anfiktiyonik Kongre'nin 200. yılı dolayısıyla Ankara'da bir konferans düzenlendi. Panama hükümeti, bu önemli tarihi olayı anmak için 2026 boyunca programlar gerçekleştirecek.

? Simon Bolivar'ın 1826'da Panama'da topladığı ve Latin Amerika ülkelerini birleştirmeyi amaçlayan tarihi "Anfiktiyonik Kongre"nin 200. yılı dolayısıyla Ankara'da konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesinde, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, Ankara'da görev yapan Latin Amerika ülkeleri büyükelçileri, akademisyenler ve çok sayıda dinleyicinin katılımıyla "Anfiktiyonik Kongre"nin 200. yılı dolayısıyla konferans yapıldı.

Panama hükümeti, 2026 boyunca diplomatik, hükümetler arası, akademik, kültürel, sportif ve diğer alanlarda faaliyetleri kapsayan anma programı yürütüyor.

"Anfiktiyonik Kongre", Amerika kıtasında çok taraflı bir sistemin ilk resmi ifadesi olarak tarihe geçen bir dönüm noktası olarak görülürken, Bolivar, yeni bağımsızlığını kazanan Amerika ülkelerine, bağımsızlığın iç savaşlar ve yabancı egemenlik altında "eriyip gitmesini önlemeleri" çağrısında bulunmuştu."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi! Dudak uçuklatan zarar
Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız