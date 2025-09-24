ANFİDAP, Gazze'deki Sağlık Sistemine Yönelik Saldırıları Kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail tarafından Gazze'nin sağlık sistemine yönelik gerçekleştirilen saldırıları ve ablukayı kınadı.

ANFİDAP üyelerinden plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Furkan Erol Karabekmez, platformun Küresel Sumud Filosu Kriz Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırılarını reddettiklerini belirtti.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hastanelerin yıkıldığını ve ambulansların hedef alındığını vurgulayan Karabekmez, sağlık altyapısının neredeyse yarısının tahliye tehdidi altında olduğunu aktardı. Karabekmez, "Şu anda, ağır hasar görmüş, son derece ilkel şartlarda kısmen hizmet vermeye çalışan 12 hastane, 23 sağlık merkezi ve 35 tıbbi nokta, tamamen işlevsiz hale gelme riskiyle karşı karşıya." diye konuştu.

Karabekmez, tüm umutların tükendiği noktada Küresel Sumud Filosu'nun 47 ülkeden katılımcısıyla Gazze'ye doğru yola çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu filo sadece bir gemi konvoyu değildir, insanlığın vicdanı, umut taşıyan bir iradedir. Gazze'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve gönüllü sağlık çalışanları ulaştırmayı ve böylelikle ablukayı kırmayı hedefleyen bu anlamlı hareketin yanındayız. Bizler, Ankara Filistin Dayanışma Platformu mensubu sağlıkçılar olarak bu onurlu misyonun destekçisiyiz. Bu gemilerdeki her bir kutu, sadece bir yardım malzemesi değil, bir halkın yaşam hakkına destek için uzanan bir eldir.

Küresel Sumud Filosu'na ve bu kutlu davasına selam olsun. Taleplerimiz açıktır. Gazze'ye yönelik saldırılar tecavüzler derhal ve kalıcı olarak durdurulsun. İnsani yardımların girişine yönelik tüm engeller kaldırılsın. Hastaneler, sağlık çalışanları ve ambulanslar uluslararası koruma altına alınsın. Acil tıbbi tahliyeler bir an önce başlatılsın."

Uluslararası toplumların, bu katliama artık sessiz kalmaması çağrısında bulunan Karabekmez, "Bugün susmak, suça ortak olmaktır. Bugün dayanışma, insan olmanın en temel sorumluluğudur. Bir gemi, bir kutu ilaç, bir doktor Gazze'de bir hayatı yeniden yaşama döndürebilir." ifadesini kullandı.

"Tüm aktivistler iyi"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç da dün Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Akdeniz'de ilerleyen Global Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda ağır saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Saldırılara ilişkin değerlendirme yapan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar, insani bir misyonu hedef alan, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmeleri'nin açıkça ihlali niteliğindedir. Öncelikle, sizlere yaşananları kronolojik biçimde aktarmak istiyorum. Gece saatlerinde, filomuzun birçok gemisinin üzerinde ve çevresinde en az 13 patlama sesi duyulmuş, eşzamanlı olarak telsiz ve radyo iletişimimiz kesintiye uğramıştır. Farklı gemilerimiz, benzer iletişim sorunları yaşamış, katılımcılarımızla olan bağlantımızda ciddi kesintiler yaşanmıştır. Aynı süreçte, Alma gemisinin üzerinde 15'ten fazla insansız hava aracı alçak irtifadan uçmuş, neredeyse her 10 dakikada bir tekrar belirerek gemilerimizi taciz etmiştir.

Bunun yanı sıra, gemimize10'dan fazla dronlar veya başka hava araçları tarafından nesneler bırakılmış, bu nesnelerden bazıları patlamalara ve hasarlara yol açmıştır. Son saatlerde iki yardım gemimizin üzerine tanımlanamayan toz maddeler bırakılmış, ayrıca ses bombaları ve kimyasal içerikli maddeler gemilerimize atılmıştır. İki gemimizin yelkenleri bu saldırılarda hasar görmüştür. Tanımlanamayan maddenin ne olduğu henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, güvenlik ekiplerimiz derhal gerekli tedbirleri almıştır."

Tunç, filodaki tüm aktivistlerin sağlık durumunun iyi olduğuna dikkati çekti.

Bu saldırıların sadece filoya değil, aynı zamanda uluslararası hukuka ve tüm insanlığa yapıldığının altını çizen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Global Sumud Filosu'nda vatandaşları bulunan ülkeler derhal gemilerine diplomatik ve güvenlik desteği sağlamalıdır. Uluslararası toplum, bu saldırıları görmezden gelmemeli, gündemine almalı ve acilen koruyucu tedbirler geliştirmelidir. Deniz koruma unsurları, resmi gözlemciler ve devlet desteği acil ihtiyaçtır."